Kolding: Endnu en gang er et skib stødt på grund uden for Drejens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Skibet, der er 88 meter langt og sejler under cypriotisk flag, stødte på grund tirsdag morgen klokken 05.24. Politiet er i øjeblikket i gang med at efterforske, hvorfor skibet er stødt på grund.

- Men allervigtigst skal vi finde ud af, om der er nogen former for miljøbelastning. Det er der dog heldigvis ikke noget, der tyder på, for skibet sejler med majs, siger vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen