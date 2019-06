Endnu et boligbyggeri på vej: 40 nye lejligheder ved Fynsvej

Alm. Brand Pension er nu også på vej med et nyt boligbyggeri Kolding. Petersbjerggård skal udvides med en sydfløj og et punkthus. Naboerne er betænkelige.

Kolding: Nye boliger myldrer frem i Kolding Kommune for tiden. Nu er endnu et boligbyggeri på vej ved Petersbjerggård i området øst for Fynsvej.

Det er Alm. Brand Pension, som ejer den markante og allerede eksisterende rødstensbygning på Petersbjerggård - og nu vil pensionsselskabet udvide bebyggelsen med en sydfløj og et punkthus med i alt 40 nye lejligheder.

Projektet kræver både en dispensation fra den gældende lokalplan og en helt ny lokalplan, fordi det planlagte byggeri vil betyde, at der skal inddrages et grønt areal til punkthuset. Til gengæld er en dispensation nok til i første omgang at bane vej for sydfløjen.

Og politikerne i plan-, miljø- og boligudvalget er klar med både en dispensation og viljen til at lave en ny lokalplan.

- På den måde kan bygherrerne komme i gang hurtigst muligt, som de gerne vil, siger udvalgsformand Birgitte Kragh (V).

Alm. Brand Pension har allerede indsendt byggeansøgning til sydfløjen til kommunen, oplyser planchef i by- og udviklingsforvaltningen, Jan Krarup Laursen.