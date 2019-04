Endnu en sur smiley: Restaurant gemte kontrolrapport bag stor plante

Sur smiley

I kontrolrapporten står blandt andet:"Kontrolrapport er ikke korrekt ophængt ved indgangspartiet. Virksomheden har placeret en stor plante foran kontrolrapporten, således at den ikke kan ses, når man indtræder virksomheden. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Planten, der er placeret foran kontrolrapporten, fjernes straks. Virksomheden fjernede planten under tilsynet."



"Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg."