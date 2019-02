Endnu en lastbil fanget i tågen: 300 tons tung lastbil strandet i Lunderskov

Lunderskov: Tåge satte søndag aften en stopper for en 50 meter lang lastbil, der var på vej til Esbjerg. Det var nemlig så tåget, at transporterens følgebiler ikke kunne gøre andre bilister opmærksomme på, at der var et køretøj med en stor last på vej.

Derfor besluttede firmaet Mammoet, der holder til i Brande, at lastbilen skulle stoppe og parkeres på Tværvej i Lunderskov. Der holder den stadig her mandag eftermiddag.

- Vi havde problemer med kraftig tåge, så af sikkerhedsmæssige årsager var vi nødt til at sige, at vi ikke kunne køre videre med transporteren, siger Carsten Lyster fra Mammoet Transport.

Man fik meldingerne omkring den tætte tåge søndag aften. Beslutningen om, at lastbilen skulle parkeres på Tværvej blev taget i samarbejde med politiet, da det viste sig, at det ikke ville være forsvarligt at køre videre.