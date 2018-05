Endnu en direktør fratræder i Ewii

Kolding: Nu er der igen udskiftninger i toppen af Ewii.

Endnu en direktør fratræder virksomheder, oplyser Ewii i en pressemeddelelse.

Chris Dahlerup fratræder per dags dato stillingen som direktør for Ewii Energi og Ewii Production.

- Vi er i gang med et strategiarbejde, der skal vise retningen for den vej, koncernen skal udvikle sig i. Vores strategiarbejde er nu så fremskredet, at det er blevet klart, at vi har behov for en anden profil i spidsen for vores forretninger inden for Energi og Production, siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør for Ewii Koncernen, i pressemeddelelsen.

Chris Dahlerups ansvarsområder bliver midlertidigt overtaget af interne kræfter, indtil der ligger en ny strategi klar for Ewii Koncernen i september måned. Lars Bonderup Bjørn indtræder selv som direktør i Ewii Energi og Ewiii Production.

Chris Dahlerup kom til Ewii 1. januar 2014.

Tilbage i januar og februar var der også udskiftning i toppen af virksomheden. I januar forlod Bettina Eriksen sit job som direktør, og på samme tid blev otte medarbejdere fyret. I februar blev forretningsdirektør Jette Post fyret.

Fyringerne i begyndelsen af året skete også som led i en større omstrukturering, som koncernens nye topchef Lars Bonderup Bjørn har sat i værk, efter at han tiltrådte ved årsskiftet.