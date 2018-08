Endelig: Permanent løsning på lægedækning i Christiansfeld fundet

- Missionen er fuldført. Det var det, vi havde håbet på, da vi besluttede os for at hjælpe til i Christiansfeld. Planen var at trække tiden, indtil der var én, der kunne tage over. Så det dejligt, siger Anne Brahe.

Missionen er fuldført. Det var det, vi havde håbet på, da vi besluttede os for at hjælpe til i Christiansfeld. Planen var at trække tiden, indtil der var én, der kunne tage over. Så det dejligt. Det har hele tiden været meningen, at vi ville passe hendes patienter indtil september, for man har ikke så travlt i sommermånederne

Godt tilfreds

Formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), er godt tilfreds med, at alle patienter fortsat kan komme til læge i lokalområdet, og at der er en permanent løsning i sigte.- Vi er glade for, at vi har kunnet indgå en aftale med Lægehuset i Bjert, som betyder, at der ikke er nogle af de berørte borgere, der kommer til at køre meget langt for at komme til læge, ligesom det også giver noget kontinuitet. Patienterne vil fortsat blive passet i Bjert i den midlertidige periode, indtil der begynder en ny læge i Christiansfeld, siger han i en pressemeddelelse.

De berørte patienter vil få tilsendt nyt sundhedskort og få adgang til lægevalg, og skal ellers, som under Hanne Christensens sygdomsperiode, opsøge lægerne i Bjert ved behov for lægehjælp. Regionen udsender snarest informationsbrev til patienterne i Hanne Christensens praksis.

Regionen forventer, at der ved årsskiftet vil starte ny praktiserende læge i Christiansfeld.