Endegyldigt slut: Legetøjsmuseum i Christiansfeld lukker og slukker

Ved udgangen af august måned er det ikke længere muligt at besøge legetøjsmuseet i Christiansfeld. I stedet har Kolding Kommune opkøbt inventaret, der nu skal fordeles mellem diverse institutioner i byen. Det er beklageligt, at museet ikke kan køre videre, men vi har gjort alt, hvad vi kunne, lyder det fra Otto Skak, direktør i Slotssøbadet.

- På den her måde bliver legetøjet stadigvæk i kommunen. Vi kunne sagtens have sat det til salg på en side såsom Lauritz.com, men det valgte vi altså ikke at gøre, fordi vi netop synes, at borgerne i kommunen skal have gavn af inventaret. Det kan eksempelvis være ældre eller demente, som kan huske legetøjet fra dengang, de var små, siger Otto Skak.

- Vi har virkelig forsøgt alt, hvad vi kunne for, at museet skulle kunne køre videre, men uden det kommunale tilskud på 100.000 kroner er det ganske enkelt ikke muligt. Der har desværre ikke været den opbakning til museet, som man ellers kunne have håbet på, siger Otto Skak, der er medlem af bestyrelsen på museet og direktør i Slotssøbadet, der i 2015 overtog samlingen af legetøj.

I 2019 udløber Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Dansk Legetøjsmuseum, som har til huse i Lindegade i Christiansfeld, og kulturudvalget er ikke indstillet på at indgå en ny aftale.Tværtimod besluttede udvalget at fjerne det årlige tilskud til museet på 100.000 kroner. Det er resultatet af en spareøvelse, hvor udvalget skulle finde besparelser for tre millioner kroner årligt på sit budget fra 2020 og frem.

En dårlig forretning

Direktøren forklarer, at han godt er klar over, at der er mange følelser forbundet med det gamle legetøjsmuseum, fordi inventaret er et resultat af mange års arbejde af den nu afdøde Bent Eliassen. Han samlede over en lang periode mere end 140.000 legetøjseffekter sammen, som han udstillede i sit lille museum, der gennem årene lå forskellige steder i Kolding, blandt andet i Bredgade.

- Der er nogen på eksempelvis Facebook, der forsøger at piske en stemning op, men i virkeligheden skulle folk bare vide, hvad vi har brugt af tid og ressourcer på museet, siger Otto Skak.

Han uddyber samtidig, at Kolding Kommune har opkøbt inventaret for 100.000 kroner, men at det ikke har været nok til at dække underskuddet for Slotssøbadet.

- Vi har cirka 275.000 kroner til gode, så det har på den måde ikke været en god forretning for os, men da Bent i sin tid henvendte sig til os, følte vi, at vi var nødt til at gøre en god gerning, og det har vi da heller ikke på nogen måde fortrudt, siger Otto Skak.