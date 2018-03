En tur på Trapholt kan være vejen til bedre selvværd

Kulturoplevelser kan være vejen til øget selvværd. Det er tanken bag et nyt projekt, som visse borgere på sygedagpenge får tilbud om at være med i. I sidste ende er håbet, at det kan åbne døren til et job.

Forskningen viser, at dét at være kreativ og kulturel er godt for vores mentale sundhed og generelle tilfredshed i livet, og det er udgangspunktet for et nyt projekt, som arbejdsmarkedsudvalget har godkendt på deres seneste udvalgsmøde. Målet er at give deltagerne succesoplevelser med kultur i fokus.

Kolding: Kultur kan få os til at grine, græde og gruble. Men forskning viser også, at kultur kan styrke vores mentale helbred. Det gælder, uanset om man går i teatret, lytter til musik, læser en roman eller udfolder sine kreative evner.

Handler om netværk

Projektet er sat til at gå i gang i april, og det består af to forløb. Et forløb med samtaler, der skal sætte mål for borgeren, og et hovedforløb, hvor man deltager i aktiviteter hos tre af Koldings store kulturinstitutioner.

Trapholt byder således på et kurateringskursus, hvor man selv kan sammensætte en udstilling. Koldingbibliotekerne kommer til at stå bag guidet fælleslæsning, mens Kolding Musikskole vil stå for et musik- og koncertforståelsesforløb, fremgår det af dagsordenen.

- Det handler om at få opbygget et socialt netværk, og der er kulturinstitutioner et godt sted at gøre det. Vi åbner op for nogle af de steder, der kan samle og trække mennesker til. Udgangspunktet er, at der skal være et tilbud, og det kan være, at virksomheder vil rykke ud og bruge lidt tid på Trapholt. Det er en mulighed, siger Poul Erik Jensen.

I første omgang er målgruppen for projektet borgere med stress, depression og angst. Planen er, at halvdelen af deltagerne skal være borgere på sygedagpenge, mens den anden halvdel består af borgere i et såkaldt jobafklaringsforløb, der er for dem, der ikke kan få deres sygedagpengeret forlænget.