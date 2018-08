En enkelt bil er blevet solgt. Det var ellers planen, at bilproducenten Agile Automotive på nuværende tidspunkt skulle være nået længere, men et uheld har sat virksomheden et år tilbage.

- Det var et hårdt slag, for vi havde brugt alle vores penge. Vi var lige begyndt på at skulle sælge biler. Vi havde potentielle købere, men man kan ikke sælge en bil, når man ikke har en bil. Vi måtte dykke i lommerne igen, men det var penge, vi ikke havde tænkt, vi skulle bruge på det, siger Tim Hansen.

- Vi havde et arrangement på køreteknisk anlæg i Kolding. En lokal racerkører kørte bilen med en gæst på passagersædet. Vi havde talt om, at der ikke måtte ske noget. Men han gled ud i et sving, bilen rullede to en halv omgang. Heldigvis kom ingen af dem til skade, fortæller Tim Hansen.

Ødis-virksomheden var klar til at forsøge sig med at sælge biler både på det danske og det europæiske marked. Men så skete det eneste, som bare ikke måtte ske. Bilen blev smadret.

Sådan sagde Tim Hansen, en af ejerne af Agile Automotive, for et år siden om bilproducentens spritnye racerbil.

En bil er solgt

Det lykkedes dog Agile Automotive at sælge en enkelt bil. Den blev solgt, inden bilen blev beskadiget, og køberen ville gerne holde ved, selvom han endnu ikke har prøvet at køre bilen, der koster knap en halv million kroner.

- Det er en mand, som har penge til det, og som kan lide den type biler, siger Tim Hansen.

Efter uheldet besluttede Tim Hansen og Bo Ørbjerg, den anden ejer, at reparere bilen for at få erfaringen med at genopbygge bilen.

I virksomhedens indkørsel ligger det gamle, orange karosseri. I dag er bilen blevet klædt i lysegrønt.

Agile Automotive er klar til igen at forsøge at sælge flere biler. Præcis som for et år siden.

- Vi er cirka der, hvor vi var for et år siden. Vi blev sat et år tilbage, fortæller Tim Hansen, som lørdag luftede den grønne racer.

Til aktivitetsdag i Ødis kunne deltagerne vinde en tur i den Ødis-producerede racerbil.