En person dræbt: Flere biler i voldsom ulykke på motorvej

Kolding: En person er blevet dræbt ved en trafikulykke på Sønderjyske Motorvej ved Kolding tirsdag aften. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund.

Ulykken skete omkring klokken 17.

- Ud fra, hvad vi ved nu, drejer det sig om en påkørsel bagfra, og så er bilen blevet skubbet op flere andre parter, siger Lars Grønlund, der også oplyser, at der i alt var fire-fem biler involveret i ulykken.

Politiet har endnu ikke fastslået identiteten på den dræbte.

Flere andre personer er blevet kørt til skadestuen efter uheldet, men vagtchefen kender endnu ikke noget nærmere til deres tilstand.

Ulykken betød, at motorvejen blev spærret i nordgående retning mellem Kolding S og Kolding V, mens en bilinspektør undersøgte ulykkesstedet og redningspersonale arbejdede på stedet. Der er nu åbnet for trafik igen, men ifølge Vejdirektoratet vil det vare et stykke tid, før køen er afviklet og der vil være normal trafik på stedet igen.