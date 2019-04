En nat med flere påvirkede bilister i Kolding

Politiet havde fredag travlt med at standse spiritusbilister i Kolding.

Kolding: Fredag aften og nat bød på flere spirituspåvirkede bilister og en enkelt bilist, der var påvirket af euforiserende stoffer. Det startede omkring klokken seks med to kvindelige bilister, der blev stoppet kort tid efter hinanden på Vejlevej i Kolding. Den ene på 49 år, og den anden på 44. De blev begge sigtet for at køre påvirket.

Kun en time senere blev en 18-årig mandlig bilist stoppet på Palmealle i Kolding. Det viste sig, at han var påvirket af euforiserende stoffer, og han blev derfor sigtet.

Et par timer senere fandt politiet endnu en spiritusbilist. Denne gang på Haderslevvej i Kolding. Føreren af bilen var en 46-årig mand, og han blev også sigtet.

Klokken halv et natten til lørdag opdagede politiet en tændt bil på F24 tankstationen på Nr Bjertvej i Kolding. Føreren af bilen - en 39-årig mand - sad og sov bag rattet. Det viste sig, at han var påvirket af spiritus, og politiet sigtede ham.