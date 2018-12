Én nat i byen endte med tre sigtelser

Kolding: En 44 årig mand ville ikke forlade natklubben Skræddergården på Munkegade efter at være blevet bedt om det af dørmanden. Manden ender med at blive anholdt af politiet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og taget med ind i detentionen, da han er svært beruset. Manden bliver desuden sigtet for at tiltale betjentene fornærmende, blandt andet kalder han dem "små fattige nærigrøve" og "ignorante idioter". Da manden ydermere ikke vil fortælle politiet, hvem han er, bliver han også sigtet for overtrædelse af retsplejeloven.