En lang familietradition blev brudt denne sommer

Kolding: I en lang årrække har familien Dahl fra Kolding tilbragt sommerferien på den samme superdejlige campingplads ved Adriaterhavet, men i år måtte italienerne klare sig uden den.

- Min mand sagde, at nu orkede han altså ikke mere at køre campingvognen den lange vej, så vi endte med at flyve en tur til Mallorca i stedet. Det tog tre timer i stedet for to døgn, fortæller Anette Dahl.

For hende var det noget at et brud med traditionerne. For det er ikke kun hendes egne børn, der har været vant til at komme på den italienske campingplads, hun kom der nemlig også selv med sine egne forældre, da hun var pige og tog på ferie sammen med dem.

Er det så helt slut med Italien? Måske ikke.

- I år har mine forældre valgt at lade campingvognen blive stående i Italien, de har betalt 450 euro for at få den opmagasineret, og så er det en lidt anden sag at skulle køre derned, hvis man ikke har en campingvogn med på slæb. Så måske kommer vi igen til næste år, det må vi få at se, siger Anette.