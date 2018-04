En halv million skal gøre Sydbanegade grønnere

Kolding Kommune fortsætter sin indsats for at skabe mere grønt i bymiljøet. Nu skal der plantes store træer i Sydbanegade.

Puljen blev oprettet af Kolding Byråd i 2017. Da gik pengene til at lave det lille grønne anlæg på Tombolapladsen på hjørnet af Helligkorsgade og Søndergade samt til et antal små mobile plantekasser, som kan flyttes rundt i gågaderne efter behov. Lige nu står de i Søndergade.

Byrådet har afsat en Grøn pulje på 425.000 kroner fra 2017 og årene frem. Projekterne under Grøn pulje understøtter disse politisk vedtagne principper: 1:Eksisterende grønne områder og træer i byerne skal som hovedregel bevares. 2: Der skal være fokus på områdernes identitet og værdier. Det skal sikres, at byens grønne områder samlet set er alsidig og spiller bedst muligt sammen. De særlig værdifulde områder og træer udpeges og bevares. 3: Der skal plantes mere grønt og flere træer i byerne.

Store træer

Formanden for byrådets teknik- og klimaudvalg, Jakob Ville (V), glæder sig til at se forvandlingen i Sydbanegade.

- Der ser trist ud nu. Vi vil gerne have, at vores by kommer til at se mere indbydende ud, og vi ønsker ikke lappeløsninger. Derfor er det rigtigt at bruge hele årets pulje ét sted, siger han.

Anlægstekniker i by- og udviklingsforvaltningen, Marie Muxoll, forventer, at der vil blive plantet en række store træer i midterrabatten på strækningen fra Haderslevvej og frem til Buen. Men forvaltningen har ikke planen for Sydbanegade helt klar endnu.

- Der er en del forhold, vi skal være opmærksomme på, for eksempel at trafikanterne skal have frit udsyn. Og hvis vi skal matche bygningshøjderne i byrummet, så skal træerne have en god volumen, og vi skal op i 4,5 meters højde, før kronen folder sig ud, forklarer hun.

Marie Muxoll forventer også, at der kommer lidt lavere beplantning, og at syv-otte af de lindetræer, der allerede står i gaden i dag, vil få forbedret deres vækstvilkår, så de kan blive stående og vokse videre. Lige nu "står de i stampe og kører på overlevelse", som Muxoll forklarer det.

- Så vi er nødt til at sikre, at de står og gror godt, siger hun.

By- og udviklingsforvaltningen forventer, at de nye træer bliver plantet i Sydbanegade hen på efteråret.