En dag i fiskeriets tegn: Steffen og Aviar er blevet venner ved at fiske

Kolding: Lystfiskeriets blev søndag markeret i hele landet og Kolding var ingen undtagelse.

Kolding Sportsfiskerforening stillede op ved Marienlundssøen og havde et særligt fokus på at få nye unge fiskeraspiranter til at prøve kræfter med sporten. Lokalafdelingen havde dog ikke fået reklameret godt nok for arrangementet og det var derfor begrænset hvor mange børn, der var dukket op søndag ved middagstid.

- De andre år vi har holdt det, har der været flere deltagere, men der har vi også holdt det ved Slotssøen, fortæller Niels Knudsen fra Kolding Sportsfiskerforening.

Foreningen havde i år valgt, at rykke arrangementet til Marienlundssøen, da man de andre år ved Slotssøen havde været udsat for kraftig blæst, der gjorde det svære for børnene at kaste linen ud i vandet.

- Og så er det selvfølgelig helt vindstille i dag, men man kan ikke vinde hver gang, fortæller Niels Knudsen. Det havde ikke været muligt, at rykke arrangementet på selve dagen, da Slotssøen skal bookes god tid i forvejen.

Foreningen havde taget stænger med, hvis nye og uprøvede kom forbi og ville give fiskeriet et skud. Og da de ikke skulle spise fiskene, havde Niels Knudsen en lille grill med, som han ristede pølser til deltagerne på.