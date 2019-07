En besøgsven med pels: Hunden Nana skaber glæde hos Nordhøjs brugere

En gang hver anden uge anden uge besøger hunden Nana Aktiviteten i Nr. Bjert til stor glæde for både personale og brugere. Nogle af brugerne hos Aktiviteten er demente, og besøgene fra Nana skaber så stor glæde hos dem, at de ind i mellem græder, når besøget er slut.

Kolding: - Hvem er det vi har besøg af Bente? spørger socialpædagogen Pia Lyhne Sørensen fra Aktiviteten i Nr. Bjert. Bente kommer gående med sin rolator ind i Aktivitetens grupperum 1 og ser til stor glæde hunden Nana. Hjemme hos sin mor har Bente nemlig også en hund. Botilde Arndt Byberg besøger sammen med sin hund Nana Organisationen Nordshøjs Aktiviteten i Nr. Bjert hver anden uge. Det har de gjort i godt og vel et halvt år. Det tog lidt tid for nogle at vænne sig til, at Nana kom på besøg, så derfor er det heller ikke underligt, at når JydskeVeskysten tropper op med et kamera, at der så bliver lagt mærke til det. - Og de tager billeder af Ebbe, af Ebbe, siger Ebbe, mens han smiler stort til fotografen.

Det er den bedste del af arbejdsdagen, når Nanna kommer Robert, daglig bruger af Aktiviteten i Nr. Bjert

Den bedste del af arbejdsdagen Personalet hos Aktiviteten er glade for besøgene af Nana og Botilde. - Det er den bedste del af arbejdsdagen, når Nana kommer, fortæller Robert, der typisk er på Aktiviteten fra 08.30 til 13.00, så han lige kan få frokosten med, der igen i dag består af røget medister og kødpølse. Aktiviteten Nr. Bjert er en del af beskæftigelses aktivitets/-samværstilbuddet Nordhøj. Hvor personer med forskellige typer af handicap kan komme og arbejde nogle timer om ugen. Lige for tiden er de blandt andet i gang med at lave 5000 nisser til Kolding Kommune. Robert får derfor også løn for at være på Aktiviteten. Det er ikke alle, der gør det, men alle bliver kaldt for medarbejdere. Men når Nana og Botilde kommer forbi, stopper produktionen for en stund. - Det er vigtigt for os at kunne tilbyde dem nogle oplevelser, de ikke nødvendigvis ellers havde fået. Og det gode ved dyr er, at de ikke dømmer. Det har vi særligt kunne mærke efter at have haft besøg af Nana i så lang tid. Derfor har vi også lavet en aftale med gården ved siden af om at komme over og besøge deres heste en gang i mellem, fortæller Pia Lynhe Sørensen.

Botilde bruger fritden på det Botilde Arndt Byberg arbejder til daglig hos Ungdomsskolen i Skovparken og bruger derfor noget af sin fritid på at besøge Aktiviteten med Nana. Det gør hende ikke noget, for hun kan godt lide det, og så kan hun se, hvor meget glæde det spreder hos medarbejderne og de ansatte. - Jeg er et kæmpe hundemenneske og tror fuldt og fast på, at mange mennesker kan få det bedre med en hund i deres liv, fortæller Botilde og tilføjer, at hun som pædagog også finder det meget spændende at kunne følge udviklingen i møderne mellem Nana og brugerne. Hos Aktiviteten er nogle af medarbejderne meget demente. De har svært ved at holde fokus og sover meget af tiden, men ikke når Nana er der. Her lyser de op og smiler over hele femøren. De husker Nana fra de sidste mange besøg og kan blive helt triste, når hun skal afsted igen. - Vi som personale bliver jo også rørte, når vi kan se den glæde, Nana spreder. Vi har mange forskellige brugere med forskellige behov, men hver og en er glade for Nana, fortæller Pia Lyhne Sørensen.

