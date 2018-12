Emil spiste 47 æbleskiver på 10 minutter: Jeg har smule kvalme

Kolding: Første servering bestod af 20 varme æbleskiver på én tallerken. Værsgo.

Dertil var der alt det flormelis og syltetøj, som de otte deltagere kunne spise på 10 minutter.

- Jeg var i byen i går, og det var lidt hårdt at komme over i dag. Jeg havde det faktisk dårligt, da jeg stod op i morges, men fordelen er, at jeg ikke har spist noget hele dagen. Så jeg var faktisk sulten, da konkurrencen gik i gang, lød det fra vinderen Emil Sanovic, der er 17 år og til daglig går på Kolding Gymnasium.

Da de første 20 styks var væk, blev de varme kugler serveret på tallerkener med ti ad gangen, i det Bilka kalder de uofficielle mesterskaber i æbleskivespisning.