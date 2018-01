Emil er klar til børnenes MGP: Drop iPad'en

Han bliver selv opslugt af iPad'en. Det kan så let tage overhånd, siger Emil, der deltager i børnenes Melodi Grand Prix med sangen "Se mig", der er en opfordring til at give iPad'en en pause.

Kolding: Det var som om, at hans ven, var lidt for glad for sin iPad. Det fik Emil Juul Mikkelsen til at skrive en sang.

Resultatet kan alle i kongeriget høre om fire uger, når det går løs i Gigantium i Aalborg, hvor 10 deltagere er klar til børnenes Melodi Grand Prix eller det som DR kalder en af de "største fester for landets børnefamilier". Her vil Emil fyre den af under kælenavnet Milo.

- Sangen handler om, at man skal kigge op fra sin iPad, og at man skal komme ud og lege i stedet for. Jeg fik idéen, fordi en af mine venner hele tiden bare ville spille. Det gør jeg jo også selv. Men hvorfor er det, at man bliver så betaget af at spille? Det gav mig lyst til at skrive en sang om at lægge iPad'en væk, siger Emil Juul Mikkelsen, der bor i Kolding med sin mor og far og lillesøster.