Embedsmænd satte milliondyre initiativer i gang uden politisk godkendelse

Børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele ville tirsdag stort set ikke besvare nogen spørgsmål fra JydskeVestkysten angående sagen om overforbrug på skoleområdet. Hun henviser til, at sagen nu er "på det politiske bord", og at hun ikke vil udtale sig, før politikerne i børne- og uddannelsesudvalget onsdag har behandlet sagen. Arkivfoto: Claus Thorsted

Ledelsen for skoleområdet i Kolding Kommune bidrog til kraftigt overforbrug ved i 2018 at sætte flere milliondyre initiativer i gang, og de bad ikke en eneste gang politikerne i børne- og uddannelsesudvalget om at godkende de nye tiltag.

Kolding: Ledende embedsmænd på skoleområdet i Kolding handlede udenom politikerne i børne- og uddannelsesudvalget, da de i løbet af 2018 satte en stribe milliondyre, nye tiltag i gang. Det er ellers som regel politikerne og ikke embedsmændene, som tager stilling til nye, store bevillinger og tiltag med en vis volumen. Men ledelsen i børne- og uddannelsesforvaltningen har på helt egen hånd sat gang i seks nye, store initiativer, der tilsammen har kostet 13,77 millioner kroner. Initiativerne er finansieret fra centrale konti på skoleområdet, og de har ifølge en ny redegørelse om skoleområdets massive overforbrug på de centrale konti været med til at øge merforbruget, så det endte på i alt 29 millioner for de seneste tre år. Blandt de nye tiltag i 2018 har været inklusionsarbejde for næsten fem millioner kroner for 40 børn rundt på Koldings skoler. Inklusionsarbejde handler om at give børn med særlige behov hjælp til at fungere bedre. Derudover har man begunstiget Kongsbjergskolen med 2,9 millioner kroner til blandt andet ekstra ledelsestid og trivselsarbejde, ligesom man har eftergivet skolen gammel gæld. Desuden er der i begyndelsen af 2018 oprettet en akutklasse under ungdomsskolen for elever med for eksempel skolevægring, store psykiske problemer, misbrug, selvskadende elever og elever med sociale problemer. Prisen for at drive denne klasse er cirka 2,4 millioner kroner om året.

Stort overforbrug I en ny redegørelse over, hvorfor der gennem de seneste år har været et stort overforbrug på centrale konti på skoleområdet, peges der på tre hovedårsager til merforbruget.

Et af disse områder er iværksættelsen af de konkrete tiltag ude på skolerne, som man reelt ikke har haft penge til. I redegørelsen står der, at man har iværksat tiltag på decentrale enheder (skolerne, red.), "hvor de budgetmæssige forudsætninger efterfølgende har vist sig ikke at have været tilstrækkeligt tilstede."

De andre to områder er: Forhold, for eksempel vedtagne besparelser, der ikke er udmøntet administrativt, og et konkret merforbrug på enkelte budgetposter.

Ingen kommentarer JydskeVestkysten stillede tirsdag børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele en række spørgsmål om de store bevillinger til nye initiativer. Til stort set alle spørgsmål lød direktørens svar: Jeg har ingen kommentarer på nuværende tidspunkt. Hun vil for eksempel ikke oplyse, om det er skolechefen, der alene har besluttet at bevilge penge til inklusionstiltagene, Kongsbjergskolen, akutklassen og de øvrige initiativer, eller om hun selv har været med til at træffe beslutningen. Hvorfor man fra forvaltningens side ikke har bedt politikerne om at forholde sig til de nye, store initiativer, vil hun heller ikke svare på. Helle Thiele siger dog, at hun har det overordnede ansvar, og hun bekræfter, at sagerne ikke er politisk godkendt. Allerede i begyndelsen af 2018 vidste man i børne- og uddannelsesforvaltningen, at der året før havde været et alt for stort forbrug på de centrale konti. I foråret 2018 bebudede skolechef Lars Svenson derfor i JydskeVestkysten, at man fra forvaltningens side nu ville bremse op og holde igen med ekstrabevillinger til skolerne. Helle Thiele ønsker ikke at svare på, hvordan det er gået med at bremse op.