Ellevilde Obama-gæster: Vi blev rørt over hans tale

Kolding: Nogle havde købt billetter til tusindvis af kroner for at deltage, andre var blevet inviteret til arrangementet. Men fælles for de cirka 600 gæster, der fredag brugte cirka en time på Syddansk Universitet i Kolding var, at de fik en time sammen med USA'a tidligere præsident Barack Obama.

Barack Obama levede klart op til mine forventninger, men det var lidt sjovt at skulle stå på trappen, det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg synes, at han kom rigtig godt rundt om de spørgsmål, der blev stillet. Det var virkelig en fed oplevelse, og det her vil altid være en dag, som jeg tænker tilbage på. Det er jo ikke hver dag, at man møder Barack Obama ? det var fantastisk.Phillip Dueskov studerende. Foto: Martin Ravn

Peter Rahbæk Juel(S), borgmester, Odense KommuneDet var et fedt arrangement. Han er et af mine idoler, nok mit eneste. Han er en ledestjerne for mig. Han er altid inspirerende at høre på. Personligt var det største at få lov til at møde ham. Man bliver lidt som en lille dreng, der møder sit idol. Det var en kæmpe oplevelse at møde ham og trykke hånd. Det er jo bare et almindeligt menneske, der står der, men han er et symbol på så meget. Man skal også lige bide sig selv i læben for ikke at tænke, nu sker det, det er rigtigt, og så samtidig lige sørge for, at man ikke hænger i hånden på ham, fordi der jo også er andre, som skal til, siger han.Foto: Martin Ravn

Karsten Lauritzen, skatteminister(V)Det er herligt. Dels at en amerikansk præsident kommer til Danmark, og dels at det ikke foregår i Aarhus eller København, men i Kolding. Der var to højdepunkter. Det ene var, da han beskrev, hvad det vil sige at være præsident. De beslutninger, man træffer, er dem, som ingen andre kan finde ud af eller tør træffe. Det siger noget om, hvor svært det er at være amerikansk præsident. Det andet højdepunkt er mere i den humoristiske afdeling. Der var nogle småjokes. For eksempel siger han, at det er sundt, at der er et skifte af præsident efter to perioder, og at der kommer en anden ind med forandring, men der var måske kommet lidt for meget forandring med det seneste skifte. Det var jo en lille hentydning til, at Donald Trump har en lidt anden stil end Obama. Foto: Martin Ravn

Det her er helt klart noget, som jeg vil huske. Vi var virkelig tæt på Barack Obama. Selvom vi stod på trappen, så var der taget godt hånd om de studerende, og jeg synes virkelig, at jeg fik noget ud af de råd, som han kom med. Jeg havde selvfølgelig glædet mig, men ellers havde jeg ikke haft de store forventninger, så jeg blev virkelig positivt overrasket. Det var en oplevelse for livet.Sofie Haugaard studerende. Foto: Martin Ravn.

Louise Thomsen, pædagogstuderendeDet har været helt vildt fedt. Hele dagen har bare været et stort højdepunkt. Jeg tager en masse med om politik, og jeg har fået nogle nye syn på det hele. Som for eksempel hans syn på Europa, og hans syn på uddannelse. Når man er ung skal man ikke vælge, hvad vil være, sagde han, men hvad du vil lave. Det er det, jeg selv har gjort, da valgte uddannelse, så det rørte lidt ekstra, siger hun. Foto: Martin Ravn

Det var rigtig godt og virkelig spændende. Jeg havde regnet med, at det ville handle meget om business, men der blev jeg positivt overrasket, for Obama talte også om mange ting, der var relevante for mig og min uddannelse. Specielt det med, at man ikke skal tænke over, hvad man vil være, men hvad man kan gøre, vil jeg virkelig tage med mig. Det var en god punchline.Sofie Held studerende. Foto: Martin Ravn

Merete Due Paarup, byrådsmedlem i Kolding for Venstre: - Det var waurv, og jeg blev rigtig rørt. Jeg kunne mærke ham helt ind i hjertet. Han talte om, hvorfor vi er her, og jeg fik spolet tankerne tilbage til, hvorfor vi er her ? hvorfor jeg gik ind i politik. Jeg blev mest overrasket over, hvor meget jeg kunne mærke ham. Selv om vi var så mange derinde, føltes det som om, jeg selv sad snakkede med ham. Han var helt nede på jorden, og der var ikke noget palaver. Det, jeg bedst kommer til at huske fra arrangementet, er noget, jeg kan bruge, når jeg er involveret i skoleområdet i Kolding. Han fortalte om de gode råd, han har givet sine døtre om at ?be kind and helpful?. Og at man skal tænke på, hvorfor man vil gøre noget og så bare gå i gang med det, hvis man vil noget. Foto: Martin Ravn

Frank Eisby, ejer af Vetaphone (til højre med Obama-maske på): - Det var helt fantastisk, for han er sådan en visionær mand, der kan binde en sløjfe fra de unge studerende over til erhvervslivet. Jeg blev rørt. Han er dygtig til at fortælle, og det jeg kan bruge, er blandt andet, hvordan vi er overfor vores unge mennesker. Jeg tænker også på, hvordan min lederstil er, og hvordan hans lederstil er. Jeg går op i at lytte mere, end jeg snakker, og jeg tror, at hans og min lederstil flugter meget godt. Jeg var spændt på, hvordan han indirekte ville kommentere den nuværende politik, der bliver ført i USA, og det var interessant at høre, hvordan han fik noget sagt mellem linjerne. Det var en begivenhed med en verdensmand, der både er jordnær og visionær. Foto: Martin Ravn