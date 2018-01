Elever vil have andre elever til at prøve grænser af

Kolding: Når Mia Thiesen fra 8. klasse på Vamdrup Skole skal fremlægge i engelsk, kan det til tider være så ubehageligt for hende, at hun nøjes med at fremlægge for sin lærer til sidst i timen eller efter timen.

I de andre fag har hun ingen problemer med at fremlægge opgaver, men i engelsk bliver der nogle gange grinet og smilet i smug blandt nogle af de andre elever over klassekammeraternes udtale af ordene, og det finder Mia meget ubehageligt.

Men i stedet for at få sine forældre til at fritage hende for at fremlægge, blev de enige om, at Mia selv skulle tage en snak med læreren om, hvad der kunne gøres, når Mia ikke er komfortabel med at fremlægge i et enkelt fag.

Og det er netop måden at gøre det på, er Emil Teute, Karina Briede fra en af skolens 7. klasser og Mia enige om.

De tre fortæller i denne artikel, hvad de synes om den stigende tendens på deres skole til, at forældre fritager deres børn for en række forskellige ting, som børnene ikke finder så rare, hvad enten det er fremlæggelser eller idræt.

- Man skal ikke bare blive hjemme, hvis man skal fremlægge. Det er ikke en ordentlig udvikling. Jo hurtigere man prøver tingene, jo bedre bliver man også til det, og jo mindre nervøs, bliver man, siger Karina.