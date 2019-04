Mille Kristensen, til venstre, og Mie Winther fra 7.a på Kongsbjergskolen er i målgruppen for deres skoles forsøg på at skabe en røgfri generation. De to synes, at det er "klamt" at ryge, og de håber, at de begge kan holde fast i, at de ikke vil begynde at ryge. Foto: Søren Gylling