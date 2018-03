Elever opfinder særlig cykellås: Fingerscanner skal stoppe tyveri

Som omtalt de seneste uger er cykeltyverier et omfattende problem i Kolding og JydskeVestkystens kortlægning har blandt andet vist, at især skoler er hårdt ramt af cykeltyverier .

En helt særlig cykellås, der er en kombination af en cykellås og et cykelstativ og indeholder en fingerscanner, har sendt fire elever fra 3.g på Hansenberg Tekniske Gymnasium i Kolding i finalen i DM i entreprenørskab. Fingerscanneren betyder, at der skal et fingeraftryk til for at låse cyklen fast - og til at frigøre den igen.

Snebolden ruller

Ved de Regionale Mesterskaber, som onsdag fandt sted på SDU i Kolding, blev holdet nummer et i kategorien "Science and Technology", og dermed er de kvalificeret til danmarksmesterskabet, som finder sted hos Dansk Industri i København den 18. april.

Eleverne har allerede holdt møder med repræsentanter fra Kolding Kommune, et forsikringsselskab og en virksomhed, der producerer cykelstativer.

- Vi har overskredet "Point of no return". Nu kan vi kun fortsætte. Snebolden er begyndt at rulle, og den stopper ikke, siger Daniel Jørgensen.

Inden finalen i Company Programme - som Fonden for Entreprenørskab står for - skal gymnasieeleverne deltage i en camp på Koldinghus, hvor de blandt andet skal finpudse deres pitch.

Company Programme er et virkelighedsnært entreprenørskabsforløb for ungdomsuddannelserne, og deltagerne præsenterer deres idéer over for professionelle erhvervsfolk, der fungerer som dommere.