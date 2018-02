Elever om fjernede sfo-spil: Øv, det er nederen

Fem af drengene i Sdr. Vang Skoles Sfo er ærgerlige over, at de i øjeblikket ikke kan spille på Playstation og X-box.

Ligesom flere andre sfo'er i Kolding har Sdr. Vang Skoles sfo også fjernet konsolspillene, der ellers er ret så populære blandt sfo'ens cirka 180 børn. Efter at være blevet gjort opmærksom på, at det ikke er lovligt at lade børnene spille spillene, hvis spilproducenterne ikke har givet lov til, at de kan bruges i skoler eller institutioner, tjekkede personalet alle spil og har måttet fjerne dem.

Jeg fortæller det ikke til min far, for så kan det være, at han laver samme regel derhjemme

Både fedt og nederen

Reglen plejede at være, at de højst måtte spille to gange om ugen, og drengene fortæller, at det har været rart at kunne ty til konsolspil som for eksempel Fifa, Batman og Rayman, når mange af kammeraterne er taget hjem fra sfo'en.

- Jeg er sådan en, der spiller rigtig meget, og jeg synes både, det er fedt, og at det er nederen. Det er fedt, at jeg får mere tid til at hygge mig med mine venner, og det er nederen, for når jeg gerne vil slappe af, er det godt at spille. Jeg savner spillene i sfo'en, fortæller Charlie, der går i 3. klasse, mens de andre drenge går i 2. klasse.

De kan alle bedst lide at spille sammen med andre på Playstation og X-box, for så er det lidt som at have en legeaftale, siger Ebbe.