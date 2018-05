Elever med autisme får firbenet hjælp: Skolehunden Buddy hjælper dem med at gå i skole

Pædagogfaglig leder på Ådalsskolen, Laila Madsen, til højre, har gennemgået uddannelsen som skolehundeekvipage med sin golden retriever Buddy. Han er med på arbejde på specialskolen to dage om ugen, hvor han er på arbejde, så eleverne må ikke lege rundt med ham, da han er med til at udføre pædagogisk arbejde. Emil fra 7. klasse, til venstre, er en af de elever, der er koblet sammen med Buddy. Både tirsdag og torsdag går han morgentur med Laila Madsen og Buddy. Foto: Søren Gylling

En række elever på Ådalsskolen har fået lettere ved skolegangen, efter at skolens pædagogfaglige leder og hendes hund er blevet uddannet skolehundeekvipage. Golden retrieveren er med på arbejde to dage om ugen og hjælper flere af eleverne.

Kolding: Buddy kommer luntende ind i 3. klasse og bliver nærmest modtaget som en konge. Klassens fem elever lyser op, og humøret stiger et par grader. Den rolige og godmodige golden retriever er en populær gæst på skolen hver tirsdag og torsdag, hvor den tager på arbejde på specialskolen Ådalsskolen sammen med sin ejer, Laila Madsen, der er pædagogfaglig leder på skolen. Alle elever på skolen har diagnoser inden for autismespektret, og Buddy er en kæmpe gevinst i arbejdet med børnene, fortæller Laila Madsen, der sammen med sin hund blev uddannet skolehundeekvipage i marts, og som gennem flere måneder har brugt hunden på skolen. Ideen til at have en skolehund på Ådalsskolen kom, da Laila Madsen læste om landets første skolehund, og hun tænkte, at sådan en kunne gøre en forskel på skolen, hvor eleverne har forskellige udfordringer.

Skolehund Buddy og dens ejer Laila Madsen har taget uddannelsen til skolehundeekvipage, og der stilles særlige krav til hund og ejer for at kunne blive det. Uddannelsen består af både teori og praksis.En skolehund arbejder professionelt sammen med sin ejer i et pædagogisk miljø med børn og unge med særlige behov. Hundeføreren har en pædagogisk/psykologisk grunduddannelse og arbejder professionelt med børn og unge.



Første skridt på vejen til at blive skolehund er, at hunden vurderes fysisk egnet. Siden vurderes også dens mentale egnethed, personlighed og temperament.

Buddys følelser Hun forklarer, at pædagoger og lærere snakker med eleverne om, hvordan Buddy reagerer i forskellige situationer, for eksempel når eleverne råber højt. - Så italesætter vi, at den reagerer og lægger ørerne tilbage, og vi snakker om, når den er glad. Vores elever har typisk svært ved at læse andres følelser, men det lærer de om gennem Buddy. Mange af vores elever har også svært ved berøring, fortæller Laila Madsen og viser, hvordan eleverne gerne nusser med Buddy. Nogle elever kan ligeledes have svært ved at komme i gang med arbejdet i timerne, og de kan være umotiverede. Men også her kan Buddy hjælpe, og der er eksempler på flere elever, der lettere, hurtigere og gladere kommer i gang blot ved skolehundens tilstedeværelse. - Voksne har altid en mening, og der bliver stillet krav, men Buddy stiller ingen krav. Han er bare og giver af sig selv og er mild og glad, siger Laila Madsen.