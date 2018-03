Elever kokkererer med kasserede varer

Sammen med Freja og Frida fortæller hun stolt om den varme suppe, de har kreeret, og som sammen med et stykke hjemmebagt brød og en drink bestående af appelsinjuice og rødbedesaft skal serveres 40 minutter senere for deres skoleleder.

Det er virkelig fedt, at man kan bruge det, der ellers ville blive smidt ud. Jeg har lært, at man ikke bare skal kigge på datoen men også lugte og smage på tingene

Far på skolebænken

- Der er gulerødder, kartofler, artiskokker og bacon i vores italienske suppe. Vi er gået lidt efter en opskrift, men det er også lidt vores egen opskrift, fortæller Mandie.

- Vi ville først have lavet bøf, men så hørte vi, at han (skoleleder Wilhelm Hallum, red.) er lidt glad for suppe, tilføjer Freja.

Både hun og de andre synes godt om ideen med at lave mad af madvarer, der ganske vist har overskredet bedst før-datoen, men som stadig er gode.

- Det er godt, at vi kan bruge det. Det er godt for vores land i stedet for, at vi smider det ud. Ellers ville der til sidst ikke være mere mad tilbage, siger Mandie.

Mie fra 6.b er også hoppet med på stop madspild-bølgen efter sin tur i skolekøkkenet, og hun vil hjem og fortælle sine forældre mere om det, hun har lært.

- Det er virkelig fedt, at man kan bruge det, der ellers ville blive smidt ud. Jeg har lært, at man ikke bare skal kigge på datoen men også lugte og smage på tingene. Min far han vil aldrig spise noget, der er over datoen, så jeg skal nok lære ham noget. Jeg vil sige, at jeg har lært, at der er mange tons mad, der bare bliver smidt ud i Danmark, siger Mie.