Elever fra grænselandet mødes i Kolding

Torsdag 22. marts får Munkevængets Skole i Kolding besøg af eleverne i 6.a på den danske skole Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad.

Det gør de i forbindelse med fejringen af, at der er udgivet to e-bøger, der handler om grænselandets historie. Disse bøger har eleverne her været med til at teste og bidrage til. E-bøgerne fortæller om grænselandets historie fra 1864 og frem til i dag. De er målrettet de ti til 13-årige, der bor både nord og syd for grænsen, og formålet er ikke kun rendyrket historieundervisning, men også at skabe identifikation og samhørighed eleverne imellem. At gøre dem klogere på, hvem de selv er og hvilken fortid, der har været med til at forme dem.

Besøget i Kolding omfatter ikke kun samvær på skolen. De tyske elever skal også med de danske elever hjem og hygge sig og opleve, hvordan man bor her. Og så skal der leges, spises pizza og fremlægges elevpræsentationer om den nye udgivelse. /exp