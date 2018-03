Elbokøkkenet sender Kolding endnu en regning

Kolding: Målet er, at regnskabet for det fælleskommunale Elbokøkkenet skal ende i et rundt nul. Men det nyeste regnskab for 2016 viser et underskud på 1.301.899 kroner. Heraf skal Kolding Kommune betale 517.635 kroner.

Den forhøjede betaling til Elbokøkkenet får den konsekvens, at de to private leverandører, Det danske Madhus og Asbjørns i Lunderskov, tilsammen skal have efterbetalt 318.720 kroner. For prisen for mad til plejehjemsbeboere og ældre, der ikke magter at stå i et køkken, fastsættes ud fra Elbokøkkenets pris.

Det er andet år i træk, at Elbokøkkenet må sende en stor ekstraregning til sine ejere i kommunerne.

- Underskuddet er en følgevirkning af listeria-sagen og udviklingen derude. Der kommer en ny leder nu, og vi tror på, at vedkommende kan rette op på det, forklarer Søren Rasmussen (DF), formand for seniorudvalget, der på sit seneste møde godkendte Elbokøkkenets regnskab.

Listeriasagen ramte i marts 2015, hvor der første gang blev fundet et for højt niveau af bakterien i en ret fra køkkenet. Som en udløber af det fund, krævede Fødevarestyrelsen, at køkkenet skar retternes holdbarhed ned fra 17 til fem dage.