Ekstremløber fra Kolding skal løbe syv maratonløb på syv dage på syv forskellige kontinenter

Kristina Schou Madsen fra Kolding skal om kort tid deltage i et lidt af en udfordring. Sammen med cirka 40 andre løbere skal hun løbe syv maratonløb på syv dage på syv forskellige kontinenter.

Kolding: Kristina Schou Madsen fra Kolding er kendt for - mildt sagt - at udfordre sig selv en hel del, når det gælder om at løbe langt og løbe i anderledes områder. Og nu gør hun det igen. Fra den 31. januar og en uge frem deltager hun nemlig i World Marathon Challenge som en af de i alt 40 deltagere, og her venter der hende helt nyt udfordringer. I løbet af syv dage skal hun og de øvrige deltagere nemlig løbe syv maratonløb - et om dagen. Hvert maratonløb foregår på et nyt kontinent, og de lægger ud på Antarktis, hvorefter de bliver fløjet videre til Cape Town i Sydafrika, Perth i Australien, Dubai, Madrid i Spanien, Santiago i Chile og Miami i USA. Kristina Schou Madsen blev i december inviteret til at deltage i maraton-udfordringen, og dermed får hun betalt alle udgifter i forbindelse med sin deltagelse. Var hun ikke blevet inviteret men havde selv tilmeldt sig, ville prisen have været 268.000 kroner, fortæller hun.

Kristina Schou Madsen Kristina Schou Madsen opgav sit lærerjob på Koldingegnens Idrætsefterskole for at leve af at arrangere og deltage i løb.I februar sidste år satte hun verdensrekord i at løbe hurtigst op til toppen af bjerget Kilimanjaro i Tanzania.

Troede at opringning var for sjov - Jeg har længe haft kig på det her løb, for det er en sublim udfordring og lidt på grænsen til, hvad der kan lade sig gøre. Det bliver både en fysisk og mental udfordring, siger Kristina Schou Madsen, der troede, at nogen "tog pis" på hende, da telefonopringningen med invitationen kom. - Det er et kæmpe skulderklap, og jeg får mulighed for at teste mig selv og se, hvad jeg kan under de her præmisser. Det er jo en anden type løb, end jeg normalt deltager i, fortæller Kristina Schou Madsen, der normalt er trailløber, som løber i terræn, hvor det er teknisk svært at løbe. Ved World Marathon Challenge foregår maratonløbene på flad vej.

Nyder naturen og omgivelserne Selv om hun tidligere har løbet i meget eksotiske egne af verden, forklarer hun, at hun ser mest frem til at se de steder, hun skal løbe. - Det er for eksempel helt vildt, at vi skal til Antarktis, der er så uturistet, uberørt og uspoleret. Jeg kan sagtens nyde det, og det er faktisk vigtigt for mig i alle de løb, jeg deltager i. Det er en stor del af mig at tage naturen, omgivelserne og kulturen ind. Så jeg lukker mig ikke inde og tager skyklapper på. Selvfølgelig bliver det sværere at værdsætte, jo mere presset jeg bliver, siger Kristina Schou Madsen. Sammen med de andre deltagere vil hun blive fløjet videre til det næste løb hver dag, og tanken om denne klimabelastning har strejfet hende. - Jeg kan ikke sige, at det ikke nager min samvittighed, for vi har alle et ansvar for miljøet. Men nogle gange er det også vigtigt at bryde sine egne grænser og inspirere andre, fortæller ekstremløberen.