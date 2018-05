Ekstraordinært møde: KB tvinges til at vælge mellem samarbejde med Kolding-klubber og SønderjyskE

Da KB i starten af året indledte sit samarbejde med SønderjyskEs Topcenter, udtalte den daværende KB-formand, Allan Johansen, ellers, at KB godt kunne være involveret i såvel Topcentret i Haderslev som FSK-samarbejdet, og at klubben fortsat ville indgå i FSK-samarbejdet på lige fod med de øvrige medlemsklubber.

Denne gang bliver medlemmerne bedt om at vælge imellem, om KB skal droppe sit halvandet år gamle samarbejde med Fodboldsamarbejdet I Kolding, FSK, eller om klubben skal kvitte sit få måneder gamle samarbejde med SønderjyskEs DBU-Topcenter, der står for talenttræning af drenge i U11, U12 og U13-årgangene, og hvor særligt talentfulde unge drenge kan mødes til fællestræning.

For nylig var det for at få flere medlemmer i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling, der ikke kastede nok bestyrelsesmedlemmer af sig.

SønderjyskEs Topcenter ligger fysisk i Rødekro, og blandt andre byer i nærheden af Kolding, der har Topcentre er Vejle og Vejen, hvor Efb's Topcenter fysisk er placeret.Topcentrene må højst optage 24 spillere på hver årgang, U10, U11 og U12. De udtagne spillere mødes her til ekstra talenttræning. I FSK samarbejdes der om talentarbejdet for U10, U11, U12, U13, U14 og U15. Her er der også en ekstra ugentlig træning for talenterne.

Ikke satse på to heste

På KB's generalforsamling i marts blev samarbejdet til de to sider diskuteret, og siden har 21 forældre samlet underskrifter for at få rejst sagen på en ekstraordinær generalforsamling. De ønsker et styrket FSK-samarbejde.

Næsten samtidig med dette er KB kommet i den situation, at man i FSK for to ugers tid siden sendte en ansøgning af sted til DBU om at få et Topcenter til Kolding. Den nye formand for KB, Mikkel Retsby, er også næstformand i FSK, og han fortæller, at han var med til at vedtage at sende ansøgningen.

Ifølge Mikkel Retsby fandt man i KB dog senere ud af, at en klub ifølge DBU's regler ikke må være med i to Topcenter-ansøgninger, og da KB altså både er involveret i SønderjyskEs Topcenter og med i en ansøgning om et Topcenter i Kolding, skal klubben nu beslutte, hvilket samarbejde den vil satse på.

- Vi har først efterfølgende (efter FSK-ansøgningen blev sendt, red.) fundet ud af, at det er sådan. Det er selvfølgelig noget rod, og ingen ved, hvad det kommer til at betyde for KB, siger Mikkel Retsby, der siger, at han var med til at vedtage FSK-ansøgningen for at "holde de bedste spillere i Kolding."