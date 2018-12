Ekspedient til store byttedag: Vent til januar

Sådan er reglerne, når du bytter din gave

I fysiske butikker har du ikke en lovbestemt ret til at fortryde et køb, bytte en vare eller få pengene tilbage. Forhandleren bestemmer selv, om den vil give en bytte- og/eller returret på en vare, og hvor længe den ret skal gælde.Tjek butikkens betingelser for brug og udpakning



Gaver må du normalt ikke pakke ud og bruge, hvis du vil bytte eller returnere dem. Det gælder, hvis varen er købt i en fysisk butik. Varer købt på nettet, må du godt pakke ud og prøve i samme omfang som i en butik, inden du returnerer dem.



Kræv det oprindelige beløb tilbage



Udsalg kan betyde, at butikken har sat prisen ned på din gave. Men når du bytter eller returnerer gaven, har du som udgangspunkt stadig ret til at få det fulde beløb tilbage. Den pris som dit familiemedlem eller ven har betalt for gaven, skal du have retur.



Varer med fejl giver dig rettigheder



Fejl og mangler ved en vare har intet med fortrydelses- eller bytteret at gøre.



Gaver med fejl eller mangler kan du kræve at få repareret eller ombyttet.



Kilde: Forbrugerrådet Tænk