Ekspedient reddede dagen: Fangede og tilbageholdt MacBook-tyv

Kolding: Klokken 12.22 torsdag var en ekspedient kortvarigt ude i baglokalet af Macron Store på Petersbjerggård, da han hørte noget inde i butikken.

Ekspedienten gik ud i butikken, hvor han så to mænd igang med at stjæle MacBooks fra salgsdisken. De to mænd stak af, da de så ekspedienten, men han satte i løb efter dem. Det lykkedes ekspedienten at fange den ene og tilbageholde ham, indtil politiet kom frem til butikken, oplyser vagthavende ved Sydøstjyllands Politi.

Tyven viste sig at være en 21-årig polsk mand. Han har ukendt adresse i Danmark og er ikke dansk statsborger. Han fik derfor en straksbøde, og han bliver indkaldt til retsmøde.

Takket være ekspedientens indsats nåede de to mænd ikke at stjæle nogen varer.