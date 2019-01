Ejerne af butikslokale kører sag mod Netto: Nu arbejder vi med andre kæder

Siden discountbutikken Kiwi lukkede ned i Lunderskov i midten af 2017, har ejerne af bygningen og Netto arbejdet på, at Netto skulle flytte ind i butikken. Nu har ejerne af bygningen lagt sag an mod Netto.

Lunderskov: Ejerne af den tidligere Kiwi-bygning i Lunderskov har svært ved at forestille sig, at Netto flytter ind i bygningen, hvor Kiwi-kæden havde til huse indtil midten af 2017.

I stedet for at indgå en aftale med discountkæden har ejeren af bygning nu stævnet Netto, fortæller Karsten Dorph, der er formand i det interessentselskab, der ejer ejendommen i Lunderskov.

- Vi har udtaget en stævning for nogle reparationer og tab af husleje, fordi de render fra en kontrakt, der har givet os indtægtstab, siger Karsten Dorph. I stedet kigger ejerne af bygningen nu efter andre dagligvarebutikker, der vil leje sig ind i ejendommen på Kongsbjerg i det nordlige Lunderskov.

Efter Dagrofa-kæden lukkede Kiwi-kæden, overtog Salling Group, der blandt andet ejer Netto-kæden, en række af Kiwis lejemål, blandt andet det i Lunderskov, og kort tid efter at Kiwi var lukket, gik Netto på udkig efter personale til butikken i Lunderskov. Men så gik planerne i stå.

Fra starten arbejdede Netto på at udvide butikken i Lunderskov, der er på i alt 750 kvadratmeter. Ambitionen har derfor været at udvide, så butikken i Lunderskov blev på mindst 1000 kvadratmeter. Udvidelsen har givet problemer blandt andet fordi, der går en gasledning hen over grunden.

- Der kommer ikke Netto i vores bygning. Vi arbejder seriøst på at få en anden kæde ind. Vi ved godt, at der er mange i Lunderskov, der gerne vil have en butik. Men i forhold til Netto, så tror jeg, at den er kørt, siger Karsten Dorph.