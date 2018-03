Ejer af klatrepark efter at kommune droppede aftale: Måske gør det ikke den store forskel

Ejeren af klatreparken Funky Monkey Park, Søren Madsen, tager det roligt, at Kolding Kommune har droppet at indgå en aftale med parken i år.

Aftalen har kørt siden 2013, og har betydet, at eleverne i 7.-9. klasse på folkeskolerne kunne besøge klatreparken en gang om året. Til gengæld betalte kommune et fast beløb på 200.000 kroner til parken per år.

Kolding: Selv om han mister en fast indtægt på 200.000 kroner om året, tager ejeren af klatreparken Funky Monkey Park, Søren Madsen, det med oprejst pande, at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget netop har besluttet sig for ikke at indgå en samlet aftale om, at elever fra kommunens skoler kan bruge parken i 2018.

Nyt tilbud til skolerne

Søren Madsen fortæller, at klatreparken efter aftalens ophør vil sende et tilbud til samtlige skoler om, at de hver især stadig kan købe sig til at bruge parken.

- Vi kommer til at give dem et fornuftigt tilbud, der kan matche det tilbud, de hidtil har haft. De fleste skoler tager jo på udflugt, og der står vi godt, for vi kan give eleverne frisk luft og motion. Vi har også haft elever fra 3., 4. og 5. klasse på besøg, så vi ved, at der nok skal komme skoleklasser. Så når alt kommer til alt, gør det her måske ikke en gigantisk forskel, siger Søren Madsen.

Han tilføjer, at aftalen med kommunen var vigtig for Funky Monkey Park i begyndelsen af parkens levetid, da den skulle sparkes i gang.

- I dag forholder det sig anderledes, siger Søren Madsen.