Efterskoler er megapopulære: Næsten hver tredje i 9. klasse i Kolding tager på efterskole i 10. klasse

Kolding: Efterskolerne fortsætter med at være et enormt populært valg blandt de unge i Kolding, når de er færdige med 9. klasse.

Helt nye tal viser, at næsten hver tredje elev i 9. klasse på skoler i Kolding skal tilbringe 10. klasse på efterskole. Helt nøjagtigt 30,9 procent springer fra 9. klasse og videre ud til en landets mange efterskoler.

For to år siden var andelen nogenlunde den sammen, mens den var faldet til cirka 26 procent sidste år. Nu er den altså tilbage på samme høje niveau som i 2017.

Ifølge lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning, der står for vejledning af unge om uddannelser, Bjarne Juhl Olesen, vælger en del unge at tilbringe et år på efterskole i 10. klasse for at kunne udskyde deres valg af ungdomsuddannelse. Han understreger dog også, at et efterskoleophold kun er en mulighed for unge fra familier med en solid økonomi, da opholdet er en stor udgift.