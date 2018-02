Efterskole i vildt verdensrekordforsøg: Piger skal ro 315 kilometer på et døgn

Kolding: De fleste, der har siddet i en romaskine ved, at man kan få gummiben efter at have siddet i maskinen i to minutter. På Koldingegnens Idrætsefterskole så man lørdag stort på det. Efterskolen holdt nemlig ro-weekend, hvor de tilmeldte elever skulle ro i 24 timer. 24 timer som i et helt døgn.

Eleverne var inddelt i hold, og et af pigeholdene havde noget helt særligt på spil. De skulle nemlig forsøge at slå en verdensrekord. Alligevel har kun ganske få af pigerne dog valgt at træne op til verdensrekordforsøget.

- Jeg har ikke trænet, for jeg hader at ro. Men jeg synes, det er fedt at være med, og det er jo noget, man nok ikke lige får mulighed for igen, siger 16-årige Cecilie Bech Karlsson, der lige har overstået sin 15. tur i romaskinen.

- Nogle af pigerne har ikke engang siddet i en romaskine, før forsøget gik i gang. Kun få af dem har trænet i romaskine, og de startede for et par uger siden. Jeg har instrueret dem kort i spisesalen, men ellers har de set YouTube-videoer. Det er sådan, man gør i dag, siger Per Brinck, der er underviser og initiativtageren til ro-weekenden.