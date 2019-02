Efterlysning: Hvem ved noget om mindesmærke i Stejlbjerganlægget?

Kolding: Hvad er det for et mindesmærke, der står i Stejlbjerganlægget? Det spørgsmål nager hos Kolding Kommune, hvor man er ved at indsamle viden om de mindesmærker og skulpturer, der står rundt omkring i kommunen. Derfor spøger man nu borgerne om hjælp.

- Vi aner intet om mindesmærket i Stejlbjerganlægget. Vi har ellers gravet lidt i det, men der er endnu intet dukket op. Måske kan offentligheden hjælpe os på vej, fortæller Rikke Winther Revsholm, der er leder af kulturforvaltningen.

Mindesmærket er dannet at store granitsten, og det har tydeligvis form som en talerstol. På den største sten, der vender ud mod tilhørerne, er H.C. Andersen citeret: "Du danske sprog, du er min moders stemme".

Kolding Kommune modtager gerne tip om talerstolen i Stejlbjerganlægget - og om andre mindesmærker i byen. Man kan skrive til KulturKolding på Facebook eller til kultur@kolding.dk

I første omgang indsamler Kolding Kommune viden om sine skulpturer og mindesmærker og deler den viden via www.historiskatlas.dk