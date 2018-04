Svend Carlo Svenningsen flyttede i slutningen af 1930'erne til Kolding som følge af et knust hjerte i Grenaa. I begyndelsen af Anden Verdenskrig drog han - som én blandt 100.000 danskere - syd for grænsen for at tage kortvarigt arbejde i de tyske brunkulslejer. En tur han i øvrigt tog sammen med sin svoger Børge, der var gift med hans mellemste søster Ellen Margrethe Svenningsen. Billedet her er taget i slutningen af 1960'erne, da Svend Svenningsen nærmede sig de 50 år. Privatfoto