Efterforskning fortsætter: 18-årig samlede penge ind til falsk velgørenhed

En 18-årig mand med rumænsk herkomst var torsdag morgen i grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Manden er sigtet for bedrageri, efter han onsdag eftermiddag blev anholdt for at samle penge ind til en falsk velgørenhed.

Den sigtede fortalte i retten, at han ikke vidste, hvad der stod på papiret. Men det havde anklager og dommer svært ved at forstå, og det gjorde den tiltalte lettere frustreret.

Den sigtede talte ikke dansk, men kunne via en rumænsk-talende tolk forklare, at han havde været i Danmark i to uger, og at han ikke havde råd til en togbillet hjem til Tyskland. Ifølge den sigtede gik han rundt på Kolding togstation og tiggede efter penge, da en mand gav ham et stykke papir, som kunne hjælpe ham med at få nogle penge. På papiret kunne man skrive sig op til at donere penge, der angiveligt skulle gå til et hjem for handicappede børn i Sverige. Pengene skulle betales kontant til manden.

Anklageren fremhævede handicaplogoet på sedlen og påpegede, at den tiltalte burde have forstået, at han begik bedrageri. Herefter anmodede forsvarer om fem minutters pause.

På papiret, som tiltalte havde vist til forskellige forbipasserende på gaden, var der et handicaplogo, og der var også skrevet flere navne på listen, så man kunne få indtryk af, at der allerede var nogle, som har doneret penge til formålet. Den tiltalte havde selv skrevet to navne og to donerede beløb på listen.

Tilstrækkelig mistanke for varetægtsfængsling

Efter pausen kom anklageren ind på, at den sigtede ifølge grænsepolitiet er kendt for bedrageri og tyveri i Tyskland, og at der har været lignende tilfælde af bedrageri i mandags i Skanderborg, hvor gerningsmanden ikke er fundet.

Anklagemyndigheden har bestilt den sigtedes tyske straffeattest, men den er endnu ikke kommet. Det forventes at tage nogle dage.

Inden dommeren traf sin beslutning, fik tiltalte mulighed for at få det sidste ord.

- Jeg har ikke noget imod udvisning og indrejseforbud, men jeg vil ikke fængsles, sagde han til dommeren.

Til trods for dette besluttede dommeren sig for at varetægtsfængsle manden i yderligere 14 dage, mens sagen efterforskes yderligere. Hun vurderede, at der er tilstrækkelig mistanke om, at den tiltalte vidste, at han begik bedrageri.

- Tiltalte har ikke nogen adresse i Danmark og ingen penge at komme hjem på, så der er sandsynlighed for, at han begår sig af samme metode igen, hvis vi løslader ham nu her, sagde dommeren.

Politiet tog herefter den tiltalte med til arresten. Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at undersøge straffeattesten fra Tyskland og eventuel forbindelse til sagen i Skanderborg, inden en endelig dom falder.