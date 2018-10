Efterårsferien nærmer sig: Advarer om tæt trafik og forlænget rejsetid ved Kolding

Kolding: Uge 42 er skolernes efterårsferie, og det betyder, at mange holder fri sammen med børnene - og derfor betyder det også flere biler på vejene i weekenden op til samt weekenden i uge 42. Her bevæger danskerne sig nemlig traditionelt ud på vejene for at køre på ferie og besøge familie og venner.

Den første lørdag i efterårsferien forventer Vejdirektoratet tæt trafik og forlænget rejsetid flere steder i landet. Især på E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding, E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart, Rute 21 til og fra Sjællands Odde samt ved den danske-tyske grænse ved Padborg forventes det at blive tæt - og det samme lørdag 20. oktober, når feriefolket skal hjem igen.

På E45 ved Kolding er der i øvrigt et større og længerevarende vejarbejde i gang. Derudover kan grænsekontrollen ved Padborg også betyde forsinkelser for de trafikanter, der skal hjem mod Danmark i sidste weekend af efterårsferien.

For dem, der skal arbejde helt normalt i uge 42, er der til gengæld mindre pres på vejene i myldretiden.

I løbet af oktober vil man i øvrigt kunne møde en del udenlandsk militæraktivitet på det danske motorvejsnet og på vejene i og omkring Flyvestation Skrydstrup. Det sker i forbindelse med en Nato-øvelse i Norge. I den forbindelse vil der ankomme både soldater, materiel og køretøjer fra de allierede Nato-lande via den dansk-tyske grænse i Sønderjylland, der vil køre videre til den dansk-svenske grænse.