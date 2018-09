Efter voldsom kritik af Jobcenter Kolding: Redegørelse udskudt i tre måneder

- Vi har udskudt sagen i tre måneder, fordi vi venter på en afgørelse fra Ankestyrelsen. I mens vil vi snakke med nogle af vores brugere, og vi har en række mennesker, som på den ene eller anden måde er på overførselsindkomst, der har organiseret sig. Dem skal vi have til at fortælle om deres oplevelser, og hvor de synes, det halter, og det materiale får vi om cirka tre måneder, siger Poul Erik Jensen.

Kolding: Der går yderligere tre måneder, før redegørelsen af Jobcenter Koldings måde at betjene sine kunder på er færdig. Det fortæller Poul Erik Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget. Sammen med arbejdsmarkeds- og integrationsdirektør Michael Petterson tog han i juli selv beslutningen om, at redegørelsen skulle laves.

- Derefter tager vi stilling til, hvordan vi kan blive bedre. For det skal vi. Vi skal hele tiden bestræbe os på at blive bedre. Men indtil videre er redegørelsen skudt til hjørne, siger han.

Fejl hver dag

Mens den endelige redegørelse altså lader vente på sig, har udvalget set nærmere på borgeres henvendelser til borgerrådgivningen. Det er her, borgere kan henvende sig, hvis de har klager over jobcentret. Ifølge et notat har der i perioden 1. januar til 30.juni 2018 været i alt 22 henvendelser, hvoraf ti af dem har handlet om utilfredshed.

- Der sker fejl hver eneste dag, og det skal sættes i relation til det antal sager, vi behandler. Det kan ikke undgås, at vi laver fejl. Men vi skal bestræbe os på at have vores kommunikation i orden og være i stand til at snakke med folk. Vi skal gå i dialog og se, hvad vi kan gøre for dem, siger Poul Erik Jensen.