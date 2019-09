Kolding er en af de kommuner, der ulovligt har opkrævet betaling for akutpladser til ældre. Derfor har kommunen allerede betalt 65.000 kroner tilbage for i alt 35 ophold. Nu vil seniorudvalget betale yderligere 40.000 kroner tilbage.

Kolding: Den 18. december sidste år stoppede Kolding Kommune med at opkræve betaling for kost, linned og tøjvask for de ældre, der brugte en af kommunens to akutpladser. Det skete efter Kammeradvokaten havde været på banen og slået fast, at brugerbetaling på det område er ulovlig.

Forvaltningen har defineret, at Kolding har to akutpladser. Derfor fik ældre betalt i alt 65.000 kroner tilbage for 35 ophold på de to pladser.

- Efterfølgende har et enigt seniorudvalg for at være rimelig bedt forvaltningen gå tre år tilbage. For hvis borgere skylder kommunen penge, så er forældelsesfristen tre år. Det må også gælde, når kommunen på et fejlagtigt grundlag har opkrævet penge, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).

Forvaltningen er derfor gået tilbage i systemet til den 28. februar 2016, og fundet yderligere 67 ophold, hvor de ældre har betalt i alt godt 40.000 kroner. De borgere skal også have deres penge igen.