Efter tre års ventetid: Whisky-glade koldingensere stod i kø efter deres flasker

De seneste tre år har 130 koldingenserne trippet efter, at deres helt egen whisky skulle blive klar til aftapning. Og lørdag var så den store dag, hvor de stod i kø hos bryghuset Trolden for at få flaskerne udleveret.

I køen stod blandt andre Steen Askholm. Han er medlem af Venstre i Kolding, og det var til en julefrokost i partiet, at han fik ideen til at skabe et netværk, der kunne støtte op om det lokale bryghus, som er blevet kendt for sine kvalitetsøl og så småt var i gang med at udvide med et whisky-destilleri.

Kolding: Køen snoede sig hele vejen gennem bryghuset Trolden. Da klokken var 11 lørdag formiddag, begyndte udleveringen nemlig af nogle meget ventede dråber. De mange koldingensere i køen meldte sig for tre år siden ind i Whisky Netværk Trolden, hvor man samledes om at investere i produktionen af lokal whisky.

Whisky Netværk Trolden har 130 medlemmer, som har fået brygget deres lokale whisky hos bryghuset Trolden. Men mange andre er også gået sammen om fremstillingen af en tønde whisky eller flere. Der ligger 300 andre private tønder i bryghusets destilleri, og der kommer nye bestillinger næsten hver uge. En privat tønde skal ligge i tre år, inden den kan kaldes whisky. I prisen er inkluderet en besøgsret, hvor køberne kan følge og smage udviklingen af whiskyen. Efter 3 år, når råspritten har ligget længe nok til at blive kaldt rigtig whisky, kan man vælge at få tappet et antal flasker efter eget valg, eller man kan lade whiskyen lagre endnu længere.

Jeg drikker ikke whisky

Det var borgmester Jørn Pedersen, der dengang i 2014 greb Steens idé og lavede et opslag på sin Facebookprofil: Var nogen interesseret i at gå sammen om at få produceret en tønde lokal whisky?

- Og det var der mange, der ville. Jeg måtte ringe til flere gange til Trolden for at høre, om vi kunne få flere tønder, og det endte med, at netværket tegnede sig for i alt 72 tønder whisky, fortæller Jørn Pedersen, som også var forbi bryghuset, inden han skulle hjem til Vester Nebel for at løbe Newel Viking Run.

Hvad er dit eget forhold til whisky?

- At jeg ikke har noget forhold, for jeg drikker slet ikke whisky, smiler Jørn Pedersen:

- Min idé var først og fremmest at støtte Trolden, fordi jeg synes, det var et godt lokalt initiativ af Michael Svendsen at begynde at producere whisky i Kolding. Mine flasker kommer nok mest mine gæster til gode, men jeg skal selvfølgelig prøve at smage.