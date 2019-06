Efter tolv år på posten: Elsebeth Gerner Nielsen stopper som rektor på Designskolen Kolding

Gennem tolv år har Elsebeth Gerner Nielsen stået i spidsen for Designskolen Kolding, men hun har valgt ikke at genansøge sin stilling. - Det er bedst både for skolen og for mig, siger hun.

Selv om det sker efter eget ønske, er det alligevel en beslutning, som er truffet med stort vemod, fortæller Elsebeth Gerner Nielsen, som tirsdag kaldte sine medarbejdere sammen for at offentliggøre, at de skal have en ny rektor.

- Beslutningen er truffet, fordi jeg trænger til et skifte, og det synes jeg også, skolen gør. Når man har været her så længe, skal man tænke over: "Hvad kan jeg byde ind med, som jeg ikke har budt ind med allerede", siger 59-årige Elsebeth Gerner Nielsen.

Kolding: Efter at have stået i spidsen for Designskolen Kolding i snart 12 år har Elsebeth Gerner Nielsen besluttet ikke at genansøge stillingen som rektor, når hendes åremålskontrakt udløber ved årets udgang.

Uddannet cand. rer. soc. 2008: Rektor på Designskolen Kolding1994 - 2007: Medlem af Folketing for Det Radikale Venstre1998 - 2001: Kulturminister1988- 1998: Konsulent og forsker i Udviklingscenter for Folkeoplysnig og Voksenundervisning Nuværende bestyrelsesposter: 2013: Spar Nord Fonden. Næstformand siden 20172018: Grundfos-fonden/Poul Due Jensen Fonden. 2017: Prins Nikolais og Prins Felix' Fond Gift, mor til fire børn på 17, 26, 30 og 35 år. Bor i Kolding.

- At vi beviste, at vi kunne selv og begyndte at skaffe mange penge fra samarbejdspartnere, gjorde, at vi blev synlige. Det betød, at skolen overlevede som en selvstændig skole. Al snak om fusion forstummede efter et par år, og vi har ikke hørt om det siden, siger Elsebeth Gerner Nielsen.

Men Elsebeth Gerner Nielsen lykkedes med at få gennemført den transformation, der allerede var sat i gang, så Designskolen Kolding gik fra at være en kunsthåndværkerpræget uddannelse til et studie på universitetsniveau for bachelorer, kandidater og ph.d.'ere. Og hun har desuden styrket samarbejdet med erhvervslivet og med skolens omverden, så Designskolen Kolding over de tolv år har fordoblet sin omsætning fra cirka 38 til 75 millioner kroner. En tredjedel af dem kommer fra partnerskaber med private virksomheder og offentlige institutioner og fonde.

Da den tidligere radikale kulturminister trådte til i 2008 efter at være blevet headhuntet til stillingen, var der en reel fare for, at skolen ville ophøre med at eksistere som en selvstændig institution, fordi den var - og stadig er - en meget lille enhed på det store uddannelses-landkort.

Et helt andet niveau

Elsebeth Gerner Nielsen vil være en stolt rektor, når hun torsdag holder sin sidste tale for afgangseleverne, der åbner deres årlige udstilling på Koldinghus. Og hun er også meget stolt over, at skolen for ganske nyligt modtog Designrådets Ærespris, "som en hyldest for en lang og tro tjeneste for designs virke, anvendelse og udbredelse".

Det er ikke mindst Designskolen Koldings store indsats med at integrere design i virksomheder, der udløste prisen. I løbet af de seneste år har flere end 800 små og mellemstore virksomheder været igennem et designforløb på designskolen, hvor de har lært at anvende brugerorienterede designmetoder.

- Under Elsebeth Gerner Nielsens virke er Designskolen Kolding blevet løftet til et helt andet niveau. Det skyldes ikke mindst hendes personlighed, hendes enorme netværk og den faglige respekt, hun nyder, siger borgmester Jørn Pedersen i en reaktion på beslutningen:

- Hendes engagement har en stor betydning for, at Kolding har design som satsning. Det har medvirket til, at vi både er en kommune, der bliver holdt øje med, og at vi nu er den by i Danmark, der målt i forhold til antal indbyggere, har flest jobs i den kreative branche, siger borgmesteren. Designskolen Koldings bestyrelse har nu iværksat en rekutteringsproces med henblik på at finde en ny rektor.