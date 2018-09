Efter tør sommer: Så skal der kræses lidt om haven igen

Det årlige høstmarked i Kolding bød på alt fra planter og snaps til hatte og honning og var befolket med stamgæster.

Kolding: Det står helt fast. To gange om året tager Vivian Miang fra Haderslev og hendes mor Tove Miang fra Skodborg på tur til Geografisk Have. Grundlovsdag besøger de altid Geografisk Haves store plantemarked, og her i sensommeren er det havens høstmarked, der skal besøges. Sådan har det været i en del år, og selv om dette års høstmarked helt naturligt bar en smule præg af, at plantesælgerne også har været ramt af den tørre sommer, var der godt fyldt op i mor og datters trækvogn, som de rutineret havde medbragt til deres indkøb af planter. - Med den tørre sommer så skal der lidt til derhjemme i haven, fortæller Vivian Miang, mens hendes mor tilføjer, at det især er stauderne, varmen og tørken er gået ud over, så det er blandt andet dem, der skal købes nye af. - Der er et godt udvalg her. Vi har handlet med nogle folk fra Ringkøbing, og det er da nemmere, at vi kun skal køre til Kolding i stedet for at køre helt til Ringkøbing, siger Vivian Miang.

Høstmarkedet Dette kunne du også opleve ved høstmarkedet:Der var en urte-helse-camp, hvor man kunne smage på safter og urter og købe naturlige plejeprodukter.



Man kunne presse æbler på en æblepresser, der var ponyridning, og man kunne komme til foredrag om Aksel Olsen, stifteren af Geografisk Have.

Foto: Søren E. Alwan Børge Juhl-Hansen fra Nordfyn sælger sine hjemmelavede snapse i Geografisk Have hvert år ved plantemarkedet Grundlovsdag og ved høstmarkedet. Den tidligere kok dyrker mange af krydderurterne til snapsene derhjemme, hvor hans kone Bente, der ses i baggrunden, også laver kryddersalt og krydderte. Foto: Søren E. Alwan

I godt humør Tove Miang fremhæver også, at der ved plantemarkedet Grundlovsdag kommer sælgere fra Tyskland og Holland, og på den måde kan hun som haveejer få inspiration langvejs fra. Selv om hun er 82 år, passer og plejer hun stadig sin have på den 900 kvadratmeter store grund i Skodborg. Datteren fremhæver, at hun er god til at finde specielle planter, og Tove selv forklarer, at hun bliver i så godt humør af at arbejde i haven. Børge og Bente Juhl-Thomsen kommer fra Skamby på Nordfyn og er ligeledes faste gæster i Geografisk Have ved plantemarkedet og høstmarkedet. De står dog på den anden side af disken, og her handler det ikke om planter men om kryddersnaps, kryddersalt og krydderte - altsammen ganske hjemmelavet. Snapsen står Børge Juhl-Thomsen, der før sin pensionering arbejdede som kok, for, mens hans kone står for teen og saltet.

Foto: Søren E. Alwan Vivian Miang, forrest, og hendes mor Tove Miang, fra henholdsvis Haderslev og Skodborg skulle købe nyt til haven efter den tørre sommer. De er begge glade for havearbejde og besøger altid Geografisk Have til høstmarkedet og plantemarkedet. Foto: Søren E. Alwan

Prøvesmagning Deres tre produkter er dog i høj grad også et fælles projekt, for krydderurterne bliver for en stor dels vedkommende brugt i både snaps, te og salt, og de hjælpes gerne ad med at smage for eksempel snapsen til. - Jeg er rimelig god til at smage, og Bente er eksemplarisk god til at smage, smiler Børge Juhl-Thomsen og tilføjer, at de højst kan smage på tre snapse om dagen. Omkring 50 forskellige snapse har de i sortimentet. En del af dem afsætter de til tre restauranter i København, og resten sælger blandt andet på sommer- og julemarkeder, til private, og de tager gerne en flaske snaps med som værtindegave, når de skal i byen. - Når vi er til plantemarked i Geografisk Have Grundlovsdag er det altid supersikkert, at vi sælger mest mellem klokken 10 og 11, for folk kan bruge en flaske som fars dags-gave, eller hvis de skal hjem og besøge bedstefar senere på dagen, fortæller Børge Juhl-Thomsen. Høstmarkedet er knap så indbringende, men der kommer gerne nogle tidligere kunder, der skal have fyldt op i snapselageret, og afleverer de en tidligere købt flaske - nu tom - får de 10 kroners rabat på næste flaske.

Foto: Søren E. Alwan Omkring 50 forskellige kryddersnapse laver Børge Juhl-Hansen. De krydderurter, han ikke selv dyrker, finder han udvalgte steder i naturen. Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Vejret var perfekt, da der søndag var høstmarked i Geografisk Have. Her var der både salg af planter og mange andre gode ting, ponyridning og foredrag om Aksel Olsen. Foto: Søren E. Alwan

