Sjølund: Elever og medarbejdere på Design- & Idrætsefterskolen Skamling skal i næste uge sige farvel til skolens forstander gennem de sidste godt ti år, Brian Vittrup.

Han har sagt sit job op for i stedet at blive direktør for den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Kolding/Vejen, som starter op til august. Uddannelsen, der etableres over hele landet, er beregnet til unge, der har det svært i uddannelsessystemet og samler flere af de tilbud, der er for disse unge i dag under én paraply.

48-årige Brian Vittrup forklarer, at det var svært at træffe beslutningen om at sige op, men han fandt samtidig jobbet som direktør for FGU'en så spændende og udfordrende, at det var svært at lade være med at skrive en ansøgning.

- Jobbet her har jo været en stor del af mit arbejdsliv, og det vil altid fylde hos mig. Men nu har jeg været her i cirka ti år, og så må jeg sige, at det også er sundt for skolen, at der bliver kigget på den med nogle andre øjne, siger Brian Vittrup og tilføjer, at han især kommer til at savne medarbejderne på skolen.

- Det er et helt særligt kollegialt fællesskab, man får, når man er sammen næsten 24-7, siger han.