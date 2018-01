Efter succesår: Det kan du stadig nå at opleve på Trapholt

3. Claydies eksperimenterer med ler

Claydies er blandt de nye eksperimenterende unge keramikere, der hylder hverdagens små trivialiteter. Bag Claydies står Tine Broksø (1971) og Karen Kjældgård-Larsen (1974). Ved at tilsætte humor, ironi og provokationer giver de velkendte hverdagsobjekter nyt liv.Collection by Claydies præsenterer kaffestellene Dogme07 (2007) og True Feelings (2007-2008) fra Trapholts samling, der er modelleret med bind for øjnene i et forsøg på at finde frem til et nyt formsprog uden hensyn til smag og æstetisk sans. Formgivningen bliver alene et udtryk for fingrenes valg og deres følelsesmæssige intellekt.Til den 22. april.