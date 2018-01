Efter stor interesse: Fire vil købe gammelt plejehjem

Det laveste tilbud lyder på 611.000 kroner, mens det højeste bud er 650.000 kroner, fortæller Brian Holmer og tilføjer, at man naturligvis har tænkt sig at sælge til højestbydende.

De fire købstilbud ligger relativt tæt og er alle over mindsteprisen på 500.000 kroner.

Det gamle plejehjem var allerede for næsten et år siden sat til salg med en mindstepris på 750.000 kroner, men da det i den omgang ikke lykkedes at sælge bygningen, der har stået tom i flere år, satte kommunen det til salg igen senere i 2017 og satte i samme åndedrag mindsteprisen ned til en halv million kroner.

Det oplyser ejendomskonsulent ved Kolding Kommune, Brian Holmer, efter at fristen for at komme med et købstilbud udløb.

Hejls: Efter mange fremvisninger af det tidligere plejehjem i Hejls, Engbo, i den seneste tid, var der til sidst fire, som gik et skridt videre og afleverede et købstilbud på den store, røde bygning.

Engbo ligger på Hejls Landevej 57. Ejendommen ligger fem kilometer fra badebyen Hejlsminde. Den er vurderet til 1,3 mio. kr. i den offentlige ejendomsvurdering, heraf 404.600 kroner i grundværdi.Det samlede areal er 679 kvm, heraf 216 i tag-etagen. Dertil 201 kvm kælder. Ejendommen er indrettet med 18 værelser, otte toiletter og to badeværelser.

Skal renoveres

Efter at interessen for at købe Engbo sidste år altså var helt i bund, blev den vakt til live i den seneste tid. Brian Holmer har således haft i alt cirka 18-20 fremvisninger af det tidligere plejehjem.

- Jeg havde et eller andet sted troet, at der ville komme fem-otte bud. Men prisen indikerer jo også, at selv om det er en pragtfuld bygning, er der stadig noget, der skal gøres ved den, siger ejendomskonsulenten.

Han fortæller, at de fire, der ønsker at købe Engbo, alle hovedsageligt ønsker at indrette den til udlejningslejligheder, værelsesudlejning og bed & breakfast.

For et par år siden overvejede Kolding Kommune at ombygge Engbo til flygtningeboliger. Det var i forbindelse med den store flygtningestrøm til kommunen, men da strømmen tog af, droppede kommunen disse planer.

Engbo lukkede som plejehjem tilbage i 1988. Siden husede bygningen blandt andet Lokalhistorisk Arkiv og et aktivitetscenter for ældre borgere, ligesom det også har været brugt som det lokale forsamlingshus.