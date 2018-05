Efter sløv start: Ekstra indsats i ghetto betaler sig

Kolding: For et par år siden blev der skruet op for jobcentrets indsats i boligområdet Skovparken, der er på regeringens ghettoliste, og efter en sløv start er arbejdet med at få områdets beboere i job eller uddannelse nu ved at tage fart.

De seneste tal fra Jobcenter Kolding viser, at det lykkedes jobcentret at finde et job eller uddannelse til 54 personer i 2017. Året før var tallet kun 39.

- I 2017 besluttede vi os for at komme tættere på borgerne deroppe. Vi lagde flere mentoropgaver ud i området, hvor vi servicerer cirka 330 mennesker, siger arbejdsmarkedschef Søren Bork Hansen, der forklarer, at indsatsen først begyndte køre for fuld fart i sidste halvdel af 2016.

Den forstærkede mentor-indsats indebar, at der blev ansat syv nye medarbejdere jobcentrets afdeling i ghettoområdet, og til og med april i år har det fremskudte jobcenter i fået 17 beboere i Skovparken videre i systemet.

- Forventeligt kommer vi til at ligge på omkring 55 mennesker, vi får i job eller uddannelse, hvis året fortsætter, som vi regner med. Så når vi også målet for i år, siger Søren Bork Hansen.