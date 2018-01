Efter sager om deling af sexbilleder: Kolding-skoler tager elevers opførsel på nettet op

Kolding: Hvis de ældste elever på Lyshøjskolen ikke allerede har hørt, at Rigspolitiet sigter over 1000 unge i hele landet for at have videresendt seksuelt krænkende billeder og videoer videre til andre, så skal de nok komme til at høre om det.

Skoleleder på Lyshøjskolen, Anders Svendsen, forklarer i forlængelse af sagen, at han vil bede en afdelingsleder om at fortælle de ældste elever om sagen ved en fællessamling.

- De skal have at vide, at hvis de deler den slags, så kommer de i fedtefadet, og at det ikke bare er tomme ord, når vi siger, at det kan ske, siger Anders Svendsen.